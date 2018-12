Bruno de Carvalho jura dizer a verdade e comenta o "assobiar para o lado" de Rogério Alves

Bruno de Carvalho voltou este domingo ao Facebook. O antigo presidente do Sporting escreveu três publicações.

Já a primeira publicação, embora não identifique destinatários, parece relacionar-se o ataque à Academia de Alcochete e sobre o que disse quando foi interrogado no tribunal do Barreiro.



"Podem lançar todo o "fumo" que quiserem. Jurei, desde pequeno, que sempre diria a verdade. Assim sempre o fiz, e assim sempre o farei!É só fumaça...", referiu Bruno de Carvalho.



Ao inicio da tarde deste domingo, Bruno de Carvalho voltou à página da rede social, desta vez referindo-se à "credibilidade de um drogado alcoólico...".

Bruno de Carvalho voltou este domingo ao Facebook, onde fez três publicações. No primeiro 'post', o ex-presidente do Sporting garantiu que faz da verdade ponto de honra. No segundo, o destinatário foi Rogério Alves a propósito da última Assembleia Geral do Sporting."Rogério Alves assobia para o lado e recusa a leitura da ata da AG de dia 23, a tal da suposta destituição... E porquê? Porque diz que devia ter sido na AG seguinte, e a AG seguinte, para eles, para a dita da leitura, foi a das eleições", pode ler-se na publicação, acrescentando a hashtag #DesuniroSporting.