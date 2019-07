Atraso do negócio de João Félix irrita Atlético de Madrid

O Atlético Madrid dá sinais de impaciência na questão da transferência de João Félix.O clube espanhol já pretendia ter feito a apresentação oficial do jogador, com a pompa e circunstância que se justifica para a maior contratação da sua história, mas continua à espera que o Benfica agilize os processos burocráticos referentes ao negócio.Segundo garante o jornal ‘AS’, a transferência não está em risco. Irá fazer-se pelos moldes anunciados: o Benfica recebe 120 milhões a pronto, o Atlético paga 126 a uma entidade financiadora que ganha seis milhões em juros, pois os rojiblancos irão pagar a prestações a essa mesma entidade.Contudo, em Espanha estranha-se a demora do Benfica na análise de toda a documentação referente ao negócio. O diário espanhol assegura que os dirigentes da Luz estão a analisar à lupa cada detalhe, e é isso que está a retardar o processo. "Em Lisboa não há pressa, em Madrid é ao contrário", garante o AS.O At. Madrid quer que João Félix já esteja à disposição do treinador Diego Simeone no próximo domingo de forma a integrar desde início o estágio de pré-temporada em Los Angeles de San Rafael, a norte de Madrid.O primeiro jogo de preparação será no dia 20 de julho, com o Numancia.O Benfica renovou contrato com o médio Florentino Luís até 2024 e terá uma cláusula de rescisão que iguala a de João Félix (entretanto ‘batida’ pelo Atlético Madrid) e de Gedson Fernandes: 120 milhões de euros.O médio de 19 anos é produto da formação do Benfica e está no clube desde a temporada 2010/11.