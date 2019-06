Bruno Lage aposta em Tiago Dantas para render João Félix

Tiago Dantas é um dos novos valores do Benfica, com os encarnados a acreditarem que pode seguir as pisadas de João Félix, apurou oO médio português, de apenas 18 anos, foi alvo de grande cobiça no mercado de janeiro, nomeadamente por parte do Manchester City. Luís Filipe Vieira fez um esforço para não perder o jovem e renovou o contrato até 2023, blindando o atleta com uma cláusula de rescisão de 45 milhões, mas com perspetiva de subir até aos 100 milhões de euros.Certo é que Luís Filipe Vieira vê semelhanças entre João Félix e Tiago Dantas.Aliás, o presidente do Benfica acredita que o médio pode ser valorizado na equipa e rentabilizado como mais uma transferência milionária, depois do recorde obtido por João Félix, que vai render 120 milhões de euros aos cofres da Luz.Dantas tem sido o motor da equipa B, mas terá a oportunidade no plantel de Bruno Lage.André Almeida prolongou o contrato que o ligava ao Benfica até 2023. Desde que chegou aos encarnados, o defesa já realizou 250 jogos e marcou 2 golos. O lateral-direito, de 28 anos, conquistou este ano o 13º título pelas águias. Depois de fechado o dossiê de um dos capitães da equipa, o clube da Luz pode virar-se para outros jogadores, com vista à renovação de contratos.