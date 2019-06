Espanhóis dizem que João Félix voltou a Madrid

A rádio 'Cope', de Espanha, 'apanhou' João Félix a regressar a Madrid, proveniente de Lisboa, esta sexta-feira de manhã. De acordo com esta fonte, o internacional português voltou à capital espanhola para acertar os últimos detalhes do seu contrato com o Atlético Madrid e começar a preparar a apresentação como jogador colchonero.A formação orientada por Diego Simeone regressa ao trabalho a 4 de julho e Félix deverá ser apresentado durante a próxima semana, nesse dia ou a 7 de julho, as datas que têm sido veiculadas no país vizinho.Recorde-se que o Benfica comunicou ter recebido há dois dias uma proposta de 126 milhões de euros pelo jovem avançado, cuja transferência deverá ser oficializado no primeiro dia de julho, tornando o atacante no quarto futebolista mais caro da história.