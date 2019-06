Ana Gomes questiona valor pago por João Félix: "Não será negócio de lavandaria?"

Um jogador de futebol com apenas 19 anos, que jogou meia época num campeonato de terceira categoria, e que aí se revelou, é vendido por 120 milhões de euros, naquela que é a quarta maior transferência de sempre. Ainda não li uma explicação racional, e fundamentada, para isto", pode ler-se.

Não será negócio de lavandaria?"



Os comentários a esta publicação de Ana Gomes não se fizeram esperar com opiniões divididas acerca da questão levantada pela ex-eurodeputada.





Ana Gomes publicou um comentário no Twitter onde questiona o valor pago pelo Atlético de Madrid na transferência de João Félix. O futebolista, que na época passada foi uma das apostas de Bruno Lage no Benfica, vai trocar Lisboa pela capital espanhola naquela que será uma das compras mais caras de sempre no futebol mundial.Bruno Faria Lopes, jornalista da SÁBADO, escreveu no Twitter não ter ainda encontrado uma "explicação racional e fundamentada" para que a venda envolva valores tão elevados: "Em resposta, a 27 de junho, um dia depois do post original, a ex-eurodeputada questiona: "