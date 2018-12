Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avançado Luis Muriel rejeita Sporting

Leões querem avançado colombiano mas este prefere regressar a Itália por empréstimo do Sevilha.

Por Filipe António Ferreira | 08:00

Luis Muriel já terá dito não ao Sporting para um ingresso no clube em janeiro. O avançado colombiano, que representa o Sevilha, era uma das prioridades para reforçar o ataque dos leões, mas prefere regressar a Itália, onde jogou de 2011 a 2017.



O interesse dos leões não é novo. Muriel foi possibilidade até ao último dia de mercado, em agosto, mas terá sido o próprio jogador, de 27 anos, a recusar ser emprestado, uma vez que tinha o objetivo de ganhar o seu lugar no Sevilha.



Algo que até agora não aconteceu, pois fez apenas 16 jogos, 7 como titular, e marcou quatro golos.



Agora, segundo o jornal ‘La Nazione’ e apesar da insistência do Sporting, a vontade de Muriel é de regressar a Itália, país onde se notabilizou ao serviço da Udinese e depois da Sampdoria.



A imprensa italiana diz que a Fiorentina é o clube que está melhor colocado para receber o internacional colombiano. Sampdoria e Roma também estão de olho no futebolista.



Bas Dost e Montero são as duas alternativas para o lugar, já que Castaignos deve sair no próximo mês.



Prémio para ‘clube do ano em crise’

Sporting foi galardoado pela revista ‘FourFourTwo’ com o prémio ‘clube do ano em crise’.



"Quatro treinadores, uma derrota na final da Taça de Portugal e tumultos terríveis na academia do clube que levaram a que vários jogadores rescindissem contrato", escreveu a revista.



E ainda: "Trump português [Bruno de Carvalho] falhou na tarefa de tornar grande o Sporting outra vez."