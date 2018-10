Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avaria em avião atrasa Seleção nacional

Imprevisto obrigou a que a aeronave tivesse de ser substituída. Processo retardou partida em mais de 4 horas.

09:48

Uma avaria no avião que ia transportar a comitiva da seleção nacional para Katowice, na Polónia, atrasou esta terça-feira a partida - prevista para as 14h45 - da comitiva portuguesa para aquele destino.



O imprevisto obrigou a que a aeronave tivesse de ser substituída por outra. O processo implicou uma espera de 4 horas e 15 minutos, pois o avião alternativo acabou por descolar cerca das 19 horas.



A comitiva tinha sido informada da avaria atempadamente, pelo que aguardou na Cidade do Futebol que tudo ficasse regularizado, evitando assim a espera no aeroporto.



O selecionador, Fernando Santos, orientou o último treino em solo português, que decorreu na Cidade do Futebol, no período da manhã, antes da viagem para a Polónia, onde Portugal defronta amanhã a seleção local (19h45, RTP 1), em partida da 2ª jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.



Hoje, a seleção nacional faz o habitual treino de adaptação ao relvado do Estádio Slaski, em Chorzow.



No domingo, a equipa das quinas defronta a Escócia, em jogo de preparação (17h00), em Glasgow.



"Só pensamos em ganhar"

Fernando Santos contou com os 25 jogadores convocados no treino de ontem, na Cidade do Futebol, na preparação para o jogo na Polónia, amanhã às 19h45, referente à 2ª jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.



Na antevisão do encontro, o defesa Pedro Mendes (jogador do Montpellier) foi o porta-voz da ambição da seleção nacional. "Só pensamos em ganhar. Abordamos todos os jogos para vencer e o objetivo é estar na ‘final four’."