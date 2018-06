Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Azpilicueta quer "Cristiano Ronaldo fora da área"

Defesa espanhol fala da estratégia para limitar o melhor do Mundo e põe Portugal nos favoritos.

Por Mário Pereira | 09:27

César Azpilicueta, polivalente defesa do Chelsea e da seleção espanhola, falou ontem da estratégia necessária para anular Cristiano Ronaldo no Mundial, em que Portugal é o primeiro adversário (dia 15).



"A nossa prioridade é mantê-lo fora da área sempre que possível. Porque aí sabemos que ele é muito perigoso", Diz o jogador de 28 anos. "Cristiano Ronaldo é um fabuloso jogador que desde há muito anos, e sem quebras, mostra a sua capacidade goleadora. Pode fazer a diferença a qualquer momento", acrescenta.



Para Azpilicueta, a Espanha tem capacidade para voltar a ser campeã do Mundo, como aconteceu em 2010. Mas diz que há outras seleções no mesmo plano "Entre os maiores favoritos coloco a Alemanha, Portugal, Brasil, Argentina e França".



Para além de Espanha.