Barcelona humilha Real Madrid e despede Lopetegui

Antonio Conte deverá ser o próximo treinador dos merengues.

Por Rafael Soares | 08:42

Julen Lopetegui disse que esperava "continuar a respirar" após o ‘El Clásico’, referente à 10ª jornada da Liga espanhola, mas a verdade é que o Barcelona abafou o Real Madrid, em Camp Nou, com uma goleada (5-1) que afasta o ex-treinador do FC Porto do comando dos merengues, tal como revela a imprensa espanhola.



O clube deverá oficializar a decisão ainda hoje, sendo que o substituto do espanhol, que pode encaixar 18 milhões de euros correspondentes ao valor dos três anos de contrato, será, ao que tudo indica, o italiano Antonio Conte.



Termina, assim, de forma inglória o curto ciclo do técnico, que depois da partida tinha mostrado vontade de melhorar. "Tenho forças e confiança no grupo. A equipa tem vida", garantiu.



No entanto, as forças que Lopetegui refere não vieram à tona no jogo de ontem e nem a mensagem de apoio enviada por Cristiano Ronaldo serviu de incentivo.



O português afirmou ao ‘As’ que tem "o Real Madrid no coração" e que esperava ver o seu ex-clube ser "feliz" frente ao rival, mas quem sorria ao intervalo era o Barcelona, que já vencia por 2-0, com golos de Coutinho (11’) e Luis Suárez (30’, penálti).



No segundo tempo, os visitantes reduziram por Marcelo (50’), mas a esperança foi ténue.



Já com Nélson Semedo em campo - entrou aos 69’ - a equipa da casa não acusou a ausência de Lionel Messi, por lesão, e partiu para a mão-cheia, com Suárez a chegar ao hat trick (75’ e 83’), e Arturo Vidal a carimbar o resultado final (87’), que deixa o Barcelona na liderança da prova, com 21 pontos. Já o Real é 9º, com apenas 14.