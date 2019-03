Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bas Dost lesiona-se e fica de fora da convocatória do Sporting para jogo frente ao Boavista

O holandês lesionou-se no treino desta sexta-feira.

15:32

Bas Dost vai falhar o jogo do Sporting com o Boavista. O avançado holandês não integra a lista de 19 convocados elaborada por Marcel Keizer. Segundo Record apurou, o jogador sofreu um traumatismo no joelho direito no treino de hoje, e não está apto para defrontar os axadrezados.



Recorde-se que o avançado foi substituído na última partida dos leões por opção do treinador holandês, que abordou a decisão no final da partida. Já esta sexta-feira, o técnico voltou a falar do avançado, ainda antes de ser conhecida a lista de eleitos.





Lista de convocados:



Guarda-redes: Renan, Salin e Diogo Sousa;



Defesas: Ilori, Coates, André Pinto, Ristovski, Mathieu e Borja;



Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Francisco Geraldes, Wendel, Gudelj e Doumbia;



Avançados: Raphinha, Diaby, Luiz Phellype e Jovane.