Avançado holandês do Sporting foi esta terça-feira pai pela primeira vez.

09:19

Bas Dost, de 29 anos, tem novos motivos para sorrir.O avançado holandês do Sporting foi esta terça-feira pai pela primeira vez.A namorada de longa data do jogador, Anne Fleur de Leeuw, ciclista profissional, deu à luz em Lisboa o primeiro filho do casal, um menino de nome Seb.