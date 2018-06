Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Belenenses despejado do Restelo pela direção do clube

Anúncio foi realizado pelo presidente da SAD do clube, Rui Pedro Soares.

Por Lusa | 21:09

O presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, disse esta quinta-feira que o clube da I Liga de futebol vai fazer os seus encontros no Estádio Nacional, referindo que foi despejado do Restelo pela direção do clube.



"Infelizmente na próxima temporada vamos jogar no Jamor. É por todos conhecido que em fevereiro passado fomos surpreendidos por uma carta da direção do clube a despejar-nos do Estádio do Restelo. Portanto na próxima época vamos jogar no Estádio do Jamor. É com muita pena que transmito isso aos adeptos do Belenenses, mas não é surpresa nenhuma", disse.



Em conferência de imprensa, Rui Pedro Soares lembrou que o "Estádio do Restelo continua com uma execução pendente", pelo que, segundo o dirigente, "nem sequer depende da direção do clube" se no futuro a equipa principal de futebol poderá voltar ao Restelo.



"Como calcula a notícia de que o Belenenses, ao fim de mais de 60 anos, não vai jogar no Restelo é uma notícia brutal e nós, quando fomos surpreendidos com essa decisão da direção do clube, ficámos em estado de choque", referiu.



Apesar de dizer que os 'azuis' vão fazer os 17 encontros da I Liga no Jamor, Rui Pedro Soares referiu que "o regresso ao Restelo é inevitável e vai concretizar-se no mais breve espaço de tempo".