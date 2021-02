Benfica arruma defesa com Lucas Veríssimo

O mercado de inverno no Benfica serviu para ajustamentos a nível da defesa. Jorge Jesus quis Lucas Veríssimo no verão mas só agora vai ter o central (ex-Santos).









O jogador, único reforço nesta janela de transferências, deve chegar a Portugal amanhã. A documentação relativa à transferência do jogador de 25 anos do Brasil para a Luz deu esta segunda-feira entrada na Liga.

Novidade no último dia foi a inscrição do argentino Conti, que se treinava no Seixal e estava à espera de colocação.





Os centrais Ferro e Todibo, acabaram por deixar a Luz. O português foi emprestado até final da temporada ao Valência, sem opção de compra. Já o francês, que chegou emprestado pelo Barcelona, vai continuar a carreira no seu país, no Nice. O argentino Ferreyra rescindiu como Benfica e saiu para os espanhóis do Celta.





Chiquinho e Cervi também estiveram perto da saída do Benfica, mas os recentes desempenhos e os inúmeros casos de Covid-19 no plantel levaram Jesus e a direção a recuar na pretensão de ceder a dupla.





O Benfica tentou ainda antecipar a integração de Rodrigo Pinho, avançado brasileiro do Marítimo, mas isso só vai acontecer no próximo verão.





gedson com Covid-19



Gedson está na Turquia para representar o Galatasaray por empréstimo do Benfica. O médio, de 22 anos, que se encontrava cedido ao Tottenham, está infetado com Covid-19, tendo viajado de Inglaterra para Istambul num avião-ambulância. O empréstimo vale 500 mil euros.