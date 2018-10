Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica cai na maldição do minuto 92

Golo holandês surgiu no minuto 90+2’, o mesmo em que o portista Kelvin ‘roubou’ o título às águias em 2012/13.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Benfica perdeu esta terça-feira com o Ajax, ao sofrer um golo de Mazraoui no fatídico minuto 90+2’, o mesmo em que o portista Kelvin tirou o título às águias em 2012/13.



A engrenagem do Benfica apresentou-se bem oleada, conseguindo acompanhar o futebol veloz dos holandeses. E só emperrou nos descontos, num lance em que Conti falha um corte fácil de bola e o remate de Mazraoui bateu em Grimaldo e traiu Odysseas, o melhor em campo das águias.



Mas o Benfica não merecia este balde de água fria. Disputou a partida olhos nos olhos. Criou oportunidades de golo e anulou as pedras fundamentais dos holandeses. Sentiu-se a falta do castigado Rúben Dias na defesa.



As águias entraram bem no jogo. Rafa está confiante e isso aumenta a nota artística da equipa do Benfica. Boas arrancadas a criarem desequilíbrios. A primeira metade foi jogada em alta rotação pelas duas equipa. Ataques e contra-ataques sucessivos. Alguns passes errados.



Seferovic (5’) viu de Ligt tirar-lhe um golo em cima da linha, numa jogada iniciada por Rafa e onde Salvio, em boa posição, preferiu servir o suíço.



Rafa brilhava na frente, Odysseas lá atrás. Negou um golo a Dolberg (22’) quando este seguia isolado. Valeu ainda o corte de Conti (41’) em cima da linha num remate de Taglliafico.



Na segunda parte, Odysseas (74’) voltou a brilhar, desta feita a defender uma bomba de van de Beek. O empate parecia agradar às duas equipa, quando Conti falhou um corte fácil, que deu origem ao golo, complicando o apuramento do Benfica.



"Estamos tristes, foi uma crueldade"

"Estamos tristes, foi uma crueldade. O jogo teve um desfecho inesperado e injusto porque a equipa fez o que tinha a fazer e, como tal, a vitória poderia ter caído para qualquer um dos lados", admitiu ontem Rui Vitória no final do jogo.



O treinador das águias considerou que a equipa encarnada fez uma "boa exibição" e que os seus jogadores não saem "beliscados, apenas com o sentimento de tristeza e revolta".



Questionado sobre as dificuldades da qualificação para a próxima fase, Vitória foi perentório: "Temos capacidade de encarar os jogos olhos nos olhos com qualquer adversário."



ANÁLISE

Odysseas e Rafa

Não mereciam a derrota. Odysseas voltou a demonstrar toda a sua qualidade, com duas defesas impossíveis. Rafa mostrou-se na montra europeia com boas arrancadas e muita qualidade.



Lento a mexer

Rui Vitória foi lento a mexer na equipa. O ritmo elevado da primeira parte acabou por fazer mossa em alguns jogadores do Benfica. Nos minutos finais essas falhas físicas traduziram-se em erros e, no golo.



Arbitragem

O árbitro francês tentou segurar o jogo com um cartão amarelo madrugador a Jardel, mas depois não adoptou o mesmo critério. Deixou andar e foi criando a revolta nos jogadores. Ficam apenas dúvidas num lance já ao cair do pano, onde Cervi ficou a reclamar uma grande penalidade por falta de de Ligt.