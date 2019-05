Eliseu surpreende adeptos e regressa de scooter aos relvados do Estádio da Luz

O Benfica da era Jorge Jesus corre para a história. As sucessivas goleadas com que brinda os seus adversários, quase ao jeito de um rolo compressor, permitem projectar uma temporada ao nível de outras que permanecem nos registos como as melhores de sempre do clube em termos de golos marcados. E como muitos golos são sinónimo de muitas vitórias, será fácil de perceber o motivo pelo qual a nova Luz se enche de quinze em quinze dias, em alternância com as romarias encarnadas, pelo País fora, de duas em duas semanas.