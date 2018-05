Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica contrata Pipa ao Estoril

É a 9ª jogadora oficializada pelos encarnados tendo em vista o projeto que arranca em 2018/19.

15.05.18

O Benfica anunciou o reforço da sua equipa de futebol com a contratação de Vanessa Filipa Santos Rodrigues, ou Pipa (como é conhecida), a 9.ª 'aquisição' realizada pelos encarnados tendo em vista o projeto que arranca na temporada 2018/19.



"Não sabia o que havia de fazer. Lembro-me que tinha ido para um jogo do Estoril-Praia e recebo um telefonema a dizer que o Benfica ia fazer uma equipa feminina e que queriam muito que fizesse parte do projeto. Olhei ao meu redor e pensei que estavam a gozar comigo, que não poderia ser verdade. Conversámos e nem disse a ninguém porque não conseguia, nem aos meus pais. O convite do Benfica era o meu sonho, queria tanto que nem estava a acreditar que se iria realizar", revelou Pipa, na BTV.



A internacional portuguesa, oriunda do Estoril, é assim a 9ª atleta oficializada pelo Benfica, depois das brasileiras Dani Neuhaus, Daiane Rodrigues, Ana Alice e Darlene de Souza Reguera, das portuguesas Carlota Cristo, Jassie Vasconcelos e Tita, e da cabo-verdiana Evy Pereira. O técnico, João Marques, também já foi formalmente apresentado no Estádio da Luz.