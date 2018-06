Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica descarta Renato Sanches

Bayern exige pagamento na totalidade dos dois milhões de euros limpos anuais do internacional português.

Por António M. Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 09:14

O Benfica descartou a contratação de Renato Sanches por empréstimo do Bayern, sabe o CM. As últimas exigências do clube alemão, aliadas aos problemas físicos do médio de 20 anos, esfriaram o interesse do emblema encarnado em fazer regressar o jogador.



Os bávaros estavam na disposição de ceder Renato, mas queriam que o Benfica pagasse a totalidade do salário do internacional português que aufere dois milhões de euros limpos por ano. Desta forma, tornar-se-ia num dos jogadores mais bem pagos do plantel dos encarnados. Uma exigência que impossibilita o jovem de voltar ao clube que o formou. Além do elevado salário, o médio ainda está a contas com problemas musculares, devido a uma lesão contraída na coxa em janeiro.



Desde então, no período em que esteve emprestado ao Swansea, não voltou a jogar. O CM sabe que esta lesão afetou outras zonas do corpo e a cura total de Renato será demorada. Só em novembro, o médio estará completamente recuperado.



Estes motivos levaram a que os responsáveis do Benfica esquecessem Renato Sanches e voltassem atenções para outros jogadores, como por exemplo Josuha Guilavogui, médio defensivo do Wolfsburgo. Reforçar o meio-campo é, para já, uma das principais prioridades do Benfica para este mercado de transferências.



Até ao momento, o clube da Luz oficializou a contratação de Chiquinho, proveniente da Académica, para esse setor, num total de sete reforços anunciados.



Roma dá nega por Defrel

A Roma terá rejeitado uma oferta do Benfica pelo avançado Grégoire Defrel, segundo a imprensa italiana. A oferta do clube da Luz não agradou ao clube romano, que procura ser recompensado pelos 20 milhões de euros que pagou ao Sassuolo pelo francês de 26 anos, na última temporada.



Defrel recebe 1,8 milhões de euros por ano e também interessa à Fiorentina, Torino e Atalanta, pelo que o Benfica não está sozinho na corrida pelo jogador que marcou apenas um golo em 20 jogos na época transata.