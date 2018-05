Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Mendes quer Renato na Luz

Empresário entende que as águias podem ajudar a recuperar o médio. Encarnados admitem pagar metade do salário.

Por António M. Pereira | 03:09

Jorge Mendes quer o regresso de Renato Sanches ao Benfica e já terá informado o Bayern Munique, detentor do passe do jogador, que colocar o médio na Luz é a única forma de recuperar algum do investimento, apurou o CM.



O médio de 20 anos esteve cedido na última temporada ao Swansea, mas teve uma época para esquecer, com muitas criticas às suas exibições e algumas lesões. Sanches deseja também regressar ao clube onde foi formado e onde despertou o interesse do campeão alemão. Mas para que o regresso seja uma realidade e partindo do pressuposto que o empresário Jorge Mendes já terá convencido os responsáveis bávaros a libertarem o internacional português por empréstimo, fica por definir a questão do ordenado.



Renato Sanches recebe no Bayern Munique dois milhões de euros anuais limpos, valores que o Benfica não está na disposição de pagar. Nesse sentido, o Bayern Munique teria de suportar pelo menos metade do ordenado.



O jogador foi contratado pelo Bayern em maio de 2016, ainda antes do Campeonato Europeu de futebol que Portugal conquistou em França. Na altura, o Benfica encaixou 35 milhões de euros, com a possibilidade de o negócio ascender até aos 80 milhões de euros mediante objetivos. Na 1ª época ainda fez 25 jogos no Bayern, mas acabou cedido ao Swansea.