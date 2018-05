Benfica divulga vídeo ofensivo com cânticos entoados por jogadores do FC Porto

"Estes não podem dizer que não sabem o que estavam a cantar. A cultura do ódio promovida e incentivada por profissionais ultrapassa tudo".

11:47

O comentário surge na sequência de Alex Telles ter assumido ontem que não sabia o que estava escrito no cachecol, pedindo desculpa por tê-lo exibido.



Segundo os regulamentos, ocomportamento dos jogadores do FC Porto pode ser alvo de sanção. Na alínea C do artigo 158 do regulamento disciplinar da Liga, relativo às "injúrias e ofensas à reputação" - "jogadores que usem expressões, verbalmente ou por escrito, ou façam gestos de caráter injurioso, difamatório ou grosseiro" - pode ler-se que "no caso de expressões dirigidas contra delegados ou outros intervenientes no jogo com direito de acesso ou permanência no recinto desportivo, com a sanção de suspensão a fixar entre o mínimo de um e o máximo de quatro jogos e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 3 UC e o máximo de 25 UC".

Depois de ter considerado que os cânticos proferidos por alguns jogadores do FC Porto, sábado, na festa do título, dirigidos ao clube da Luz constituem um "incintamento ao ódio", o mesmo sucedendo com a mensagem num cachecol exibido por Alex Teles, o Benfica voltou esta segunda-feira a apontar o dedo à atitude dos jogadores dos azuis e brancos.Na conta de Twitter dirigida à imprensa, os encarnados divulgam um vídeo com uma montagem de vários momentos da festa dos dragões, no qual se ouve o cântico alegadamente entoado pelos jogadores campeões nacionais "SLB, SLB, filhos da p*** SLB", avança o Record desta segunda-feira."Estes não podem dizer que não sabem o que estavam a cantar. A cultura do ódio promovida e incentivada por profissionais ultrapassa tudo", pode ler-se na legenda.