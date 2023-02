A revolta do Benfica contra as arbitragens não se esgota nas declarações de Rui Costa depois do jogo com o Sp. Braga ou nas críticas feitas na sua publicação digital. O CM sabe que os responsáveis encarnados há algum tempo que desconfiam das nomeações dos árbitros.



Em causa estão os critérios seguidos para escolher os árbitros e os VAR para os jogos dos grandes, mas também aqueles que envolvem partidas destes com o Sp.









Ver comentários