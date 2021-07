Benfica encaixa 35 milhões de euros com empréstimo obrigacionista

O empréstimo obrigacionista lançado pelo Benfica decorreu de forma positiva e foram alcançados os 35 milhões de euros a que o clube da Luz se tinha proposto. A CMVM publicou esta tarde os resultados do exercício, onde está explicado que foram 1887 os investidores que adquiriram as obrigações do Benfica que pagam um juro bruto anual de quatro por cento, durante três anos.Refira-se que, apesar do ambiente conturbado vivido pelo clube da Luz nas últimas semanas, existiu uma procura válida de 35,179 milhões de euros, mas existiram 10 ordens que acabaram por ser canceladas devido a duplicação. Perante estes resultados, é possível concluir que a procura superou por curta margem os 35 milhões pretendidos no momento da oferta, o que levou a SAD benfiquista a não aumentar o valor máximo da subscrição.De resto, dos 1.887 investidores que adquiriram obrigações, 717 (38% do total) subscreveram entre 10.005 e 50 mil euros. O segundo escalão com mais subscritores foi o dos 2.000 euros (valor mínimo) aos cinco mil euros, com um total de 609 investidores (32,3%). De resto, 473 (25,1%), subscreveram dos 5.005 aos 10 mil euros, tendo apenas 88 investidores (4,7% do total) subscrito mais de 50 mil euros.