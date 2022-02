Benfica fechou a porta à saída de Darwin

O Benfica recusou no último dia do mercado uma proposta do West Ham por Darwin Núñez, no valor de 50 milhões de euros.









O emblema inglês tentou um último forcing para garantir o jogador, mas a SAD voltou a declinar a proposta. O Benfica só admite negociar o melhor marcador do campeonato nacional no final da temporada e espera que nessa altura o jogador possa sair por valores substancialmente maiores, até porque tem uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.

O Benfica, no mercado que esta segunda-feira encerrou, teve na porta de saída o ucraniano Yaremchuk, mas acabou por não haver nenhuma proposta tentadora para o jogador que chegou no verão por 17 milhões de euros.





De resto, o Benfica não fez grandes alterações no atual plantel de Nélson Veríssimo. Gedson ainda não viu confirmada a saída, mas o mercado na Turquia fecha mais tarde, pelo que o adeus à Luz está em aberto. O Besiktas é agora o clube mais bem posicionado para garantir o médio.





O guarda-redes Helton Leite também foi associado a uma saída para a Liga francesa, mas tal não se verificou. Por último, o Flamengo ainda não descartou a contratação de Everton, mas o seu vice-presidente Marcos Braz assume ser muito complicado.



Coser apresentado

"Tenho personalidade, sei sair a jogar, sou bom na marcação, no passe longo e curto, não tenho medo de jogar". Foi assim que o central Coser (18 anos) se apresentou após assinar pelo Benfica.