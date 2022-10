Em tons de vermelho. O Benfica sai do Porto mais invicto e mais líder, com uma vitória num jogo que teve na expulsão de Eustáquio, logo aos 27’, um momento decisivo. Rafa marcou o golo da primeira vitória no Dragão desde 2019, que deixa águias agora a seis pontos do rival. E vão 19 jogos de Schmidt sem perder.









