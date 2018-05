Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica apelida Bruno de Carvalho de "charlatão"

Presidente leonino voltou a falar de um pedido de cimeira por parte de Luís Filipe Vieira, que as águias negam.

17:20

Minutos depois de Bruno de Carvalho ter falado na conferência de imprensa de um alegado pedido de uma cimeira por parte de Luís Filipe Vieira, o Benfica desmentiu o presidente do Sporting.



"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD desmente de forma perentória que alguma vez tenha sido solicitado pelo Presidente do SLB, Luís Filipe Vieira, qualquer tipo de cimeira ou encontro com o presidente do Sporting CP. Tal facto nunca existiu e é mais uma pura invenção de quem dá mais um claro exemplo da total falta de credibilidade e seriedade.



As suas constantes mentiras em relação a tudo e todos, a forma doentia e obcecada como constantemente inventa histórias sobre o SLB, merecem o total repúdio. Lamentamos que um verdadeiro charlatão tenha algum dia assumido funções de tão grande responsabilidade como ser presidente de uma instituição com a dignidade e a história do nosso rival Sporting CP", pode ler-se no comunicado do Benfica, avançado pelo Record.



Bruno de Carvalho afirmou que Jaime Marta Soares tentou marcar uma cimeira com Vieira. "Isto era só para ser dito para a semana. Jaime Marta Soares, uns dias antes do apelidado "caso Madrid", veio-me propor, a pedido de Vieira, uma cimeira secreta com o amigo Luis Filipe Vieira. Foi negada. Nunca tinha dito tanto palavrão numa frase, para responder aquele convite", referiu.