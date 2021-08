O Benfica tentou, à última hora, desviar Wendell do FC Porto, conformeadiantou, e não deixou os mais ínfimos pormenores por mãos alheias. De tal forma que a operação de charme incluiu a oferta de um equipamento para a filha recém-nascida do lateral, com o nome da bebé (Vitória) e o número 18 - correspondente ao dia em que nasceu, esta quarta-feira, e que era também o número do jogador em Leverkusen.Leia a notícia completa no Record