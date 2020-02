Benfica recusou prodígio Haaland

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Erling Haaland, nova estrela do futebol mundial, esteve perto de representar o Benfica, mas um parecer negativo do departamento de Scouting da formação, na altura liderado por Pedro Ferreira, chumbou a transferência, apurou oEsta indicação irritou o presidente Luís Filipe Vieira, que perdeu a oportunidade de contar no plantel com o atual avançado do Borussia Dortmund, de 19 anos. O norueguês foi observado ... < br />