Benfica sobre o caso do 'hacker': "A reunião do Altis foi a face visível do crime organizado"

Clube da Luz diz que se está perto de conhecer o circuito do dinheiro e volta a visar os rivais.

12:36

Depois de Varandas Fernandes ter lançado quinta-feira a suspeita de que o 'hacker' Rui Pinto terá agido a mando do FC Porto ou Sporting, o Benfica voltou esta sexta-feira ao assunto, dizendo que está perto de ser conhecido o circuito do dinheiro e voltando a visar os rivais.



"Aproxima-se a descoberta do circuito do dinheiro e quem pagou ao hacker que roubou o Benfica. Todos sabemos quem exibiu o produto desse roubo em que a célebre reunião do Altis foi a face visível do crime organizado", pode ler-se num tweet na conta do Benfica dirigida à imprensa.