João Félix e o Benfica alimentam o sonho de um reencontro já em janeiro. Contudo, o Correio da Manhã sabe que o salário do jogador é um grande entrave à concretização dessa vontade.



João Félix está saturado com a sua condição no clube espanhol e já fez saber que chegou ao limite. Há oito jogos seguidos que o jogador é suplente - entrou em seis e em dois nem foi utilizado -, com o técnico Diego Simeone a preferir a dupla Morata-Griezmann.









