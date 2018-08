Bernardo Silva faz declaração de amor a Pizzi durante jogo do Benfica

Jogador do Manchester City acompanhou partida do clube encarnado frente ao PAOK.

21:17

Pizzi outra vez!!!! Já te tinha dito o quanto te amo? @SLBenfica — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) 29 de agosto de 2018



Bernardo Silva acompanhou o jogo do Benfica frente ao PAOK, na Grécia, com algum sofrimento.Mas os golos foram-se sucedendo e no final da primeira parte o ex-jogador dos encarnados, que agora veste as cores do Manchester City na Premier League, fez uma declaração de amor a Pizzi, o autor do terceiro golo das águias em Salónica."Pizzi outra vez!!! Já te tinha dito o quanto de amo?", escreveu Bernardo Silva no Twitter.