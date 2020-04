Brahimi doou 10 mil euros em bens alimentares a instituição de solidariedade no Porto

O ex-futebolista do FC Porto Yacine Brahimi doou 10 mil euros em bens alimentares ao Coração da Cidade, instituição de apoio social da cidade do Porto, conforme confirmou à agência Lusa a responsável La Salete Santos.

O internacional argelino, de 30 anos, que atualmente está ao serviço do Al-Rayyan, do Qatar, mantém a ligação com a cidade onde viveu durante cinco anos, no período em que representou o emblema 'azul e branco'.

"Nunca se esqueceu de nós. O Brahimi tem um coração do tamanho da generosidade dele. É uma pessoa fantástica, lembrou-se de nós numa altura em que mais precisamos de apoio", referiu a responsável à agência Lusa.

La Salete salientou a "situação dramática" que a população está a viver, devido à covid-19, e esclareceu que, neste momento, presta auxílio a cerca de "duas mil pessoas", salientando, por isso, a necessidade de mais apoio.

"Quem me dera que houvesse mais Brahimis assim. Ele quis ajudar uma instituição do Porto e lembrou-se do Coração da Cidade. Através de um amigo fez tudo acontecer. E aqui chegaram bens alimentares, no valor de 10 mil euros. Vieram entregar polpa de arroz, massa, sal, azeite, atum, feijão, etc.", esclareceu ainda.

O valor doado por Brahimi será, segundo a responsável da instituição, suficiente para que, durante cerca de duas semanas, duas mil pessoas possam ter almoço e jantar.