Brentford vence 'play-off' e regressa à elite do futebol inglês 74 anos depois

O Brentford está de regresso à elite do futebol inglês, 74 anos depois da última presença, em 1946/47, após vencer hoje o Swansea por 2-0, em jogo do 'play-off' de promoção, disputado no Estádio do Wembley.

A equipa londrina construiu o triunfo com golos de Ivan Toney, aos 10 minutos, de grande penalidade, e de Emiliano Marcondes, aos 20, num jogo em que o Swansea ficou reduzido a 10 jogadores, por expulsão de Jay Fulton, aos 65.

A subida do Brentford, terceiro no 'Championship', à 'Premier League', junta-se às do Norwich e Watford, que garantiram a subida direta, como primeiro e segundo classificados na segunda divisão, respetivamente.

O Brentford teve de disputar o 'play-off' de promoção, eliminando o Bournemouth (sexto) nas meias-finais, numa eliminatória a duas mãos, e vencendo o Swansea (quarto) já na final.