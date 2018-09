Bruno ataca Benedito: "Esquece as eleições e tenta ir para o futsal da FPF"

Críticas surgiram após encontro do candidato ao Sporting com o Bayern de Munique.

18:30

Bruno de Carvalho criticou, esta segunda-feira, no Facebook, o candidato à presidência do Sporting João Benedito, após o seu encontro com representantes do Bayern de Munique, avançando que o ex-guarda-redes de futsal mostrou "desconhecimento do mundo desportivo"."Benedito foi reunir com um Clube que acha ser um modelo de gestão e liderança. É tanto o desconhecimento do mundo desportivo de Benedito que é assustador ser candidato", pode ler-se na publicação que o presidente destituído na Assembleia Geral de dia 23 de junho.Na mesma publicação, Bruno de Carvalho acrescentou: "Caro João Benedito, se as pessoas da tua confiança são os que formam a tua lista e este é o teu modelo de Gestão e Liderança, esquece as eleições e tenta ir para a FPF para a parte do futsal... só não faças o SCP começar a perder como os teus colegas de direcção fizeram..."O candidato à presidência do Sporting anunciou na sua página oficial que reuniu com os alemães, "um clube com um modelo de gestão e liderança que inspirou a candidatura Raça e Futuro".

OS MODELOS DO BENEDITO

Benedito foi reunir com um Clube que acha ser um modelo de gestão e liderança.

É tanto o desconhecimento do mundo desportivo de Benedito que é assustador ser candidato.

1. No Bayern o Presidente criticou públicamente jogadores! - Exemplo de Liderança

2. Foi o Bayern que comprou Renato Sanchez num negócio que não faz sentido, ainda hoje, a ninguém. - Exemplo de Gestão

3. O Bayern é o maior instigador na ECA / UEFA da criação da Super Liga Europeia (onde não existiriam equipas portuguesas por não serem "sexys") acabando com a Liga dos Campeões - Exemplo de Gestão e Liderança

Caro João Benedito, se as pessoas da tua confiança são os que formam a tua lista e este é o teu modelo de Gestão e Liderança, esquece as eleições e tenta ir para a FPF para a parte do futsal... só não faças o SCP começar a perder como os teus colegas de direcção fizeram...