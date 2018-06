Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho diz que Marta Soares trouxe advogado e oficial de justiça para levar pen

Dirigente confirma que presidente da MAG levou Excel com dados sobre os sócios mas validou "zero assinaturas".

18:31

Bruno de Carvalho acusou Jaime Marta Soares de fazer "fita" e de não ter validado qualquer assinatura. Após o presidente da mesa da Assembleia Geral ter aparecido esta sexta-feira em Alvalade para ir buscar os dados dos sócios necessários à realização da AG destitutiva de dia 23, o presidente do Sporting deixou novas críticas.



"Depois de 3 semanas com Jaime Marta Soares a 'gritar' ao mundo que queria conferir as mais de 3,5 mil assinaturas que tinha (fazendo mesmo um espectáculo triste na comunicação social com umas folhas debaixo do braço enquanto estávamos na sessão de esclarecimento em Faro, e a dizer que ninguém nos serviços lhe tinha validado as assinaturas), o que é que faz depois do nosso convite para o vir hoje o fazer? Jaime Marta Soares decide aparecer com um advogado e um oficial de justiça para... levar um ficheiro Excel numa pen com a lista global de sócios: nome, número de sócio, data de admissão, última quota paga, número de cartão de cidadão... Mais uma figura triste de quem anda a mentir aos sócios e valida... zero assinaturas! Os Sportinguistas que decidam...", avisou o líder leonino numa publicação no Facebook.