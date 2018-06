Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho deixa promessas e diz estar a ultimar negociações por três reforços

Presidente do Sporting aborda também nova época desportiva.

11:40

Bruno de Carvalho garantiu que, caso fique no Sporting, irá "resolver todos os casos das 9 rescisões de jogadores e que o empréstimo obrigacionista avançará, assim como a assinatura da nova renegociação da reestruturação financeira". Num post com 26 pontos no Facebook, o presidente do Sporting disse ainda que, se continuar, "garantimos a maioria da SAD do Sporting CP aos Sportinguistas em 2019."



Negando qualquer dívida ao Sp. Braga por Battaglia, ou ainda por Raphinha, Bruno de Carvalho considerou excelentes o novo treinador, assim como os reforços Viviano, Bruno Gaspar, Marcelo e Raphinha e adiantou estar a "acabar as negociações por um médio, um extremo e um ponta-de-lança."