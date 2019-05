Bruno de Carvalho: "Hoje é um dia muito triste para todos nós"

Bruno de Carvalho lembrou este sábado a morte de dois adeptos do Sporting, frisando que este "é um dia muito triste"."Hoje é um dia muito triste para todos nós, jamais poderemos esquecer o momento mais negro na história do nosso Clube. Foi a 18 de Maio de 1996 que o nosso adepto Rui Mendes foi assassinado por um very light. Em 2017 foi Marco Ficcini. Lembrar para jamais esquecer", pode ler-se numa publicação no Facebook do antigo presidente do Sporting.Recorde-se que o Benfica conquistou este sábado o 37.º título de campeão nacional.