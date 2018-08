Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Bruno de Carvalho não vai voltar nem vai boicotar as eleições", diz Madeira Rodrigues

Candidato afirma que não vê Peseiro como um bom treinador para o Sporting.

21:40

Madeira Rodrigues está esta quarta-feira na CMTV a falar sobre a sua candidatura à presidência do Sporting. O candidato afirma que está cansado do assunto "Bruno de Carvalho" e afirma que os sportinguistas podem estar descansados relativamente ao futuro do clube.



"Já não me apetece mais falar de Bruno de Carvalho", começou por dizer.



"Os sportinguistas podem ficar descansados. Bruno de Carvalho não vai voltar nem vai boicotar as eleições. Ele não vai conseguir fazer mais mal ao Sporting. Já chega", asinalou.



Sobre Peseiro, Madeira Rodrigues afirma que este é um bom treinador, mas não teme dizer que não é o homem que precisa aos comandos da equipa de Alvalade. "Tenho visão", afirma acrescentando que não considera que este seja um bom treinador para o Sporting.



Madeira Rodrigues considera que o clube precisa de estabilidade e que, por isso, um treinador a longo prazo.