Bruno Fernandes brilha na Bélgica apesar de derrota leonina

O Sporting perdeu esta-sexta-feira, na Bélgica, a Taça Brugse Metten, nos penáltis (3-4), depois de 2-2 nos 90 minutos, diante do Club Brugge.



O melhor dos leões voltou a ser Bruno Fernandes, que, enquanto esteve no relvado, marcou um golo e ofereceu outro a Jovane Cabral. Nos penáltis, Max defendeu um e viu outro remate sair por cima da barra.





Luís Phellype, Plata e Jovane Cabral marcaram, mas Miguel Luís, Eduardo e Daniel Bragança falharam. O jogo voltou a ser marcado por erros na defesa dos verdes e brancos, que custaram os dois golos dos belgas.

O leão entrou a ter bola, mas sem criar perigo. Logo aos 5 minutos, Vietto fez um bom passe em profundidade para Raphinha se atrapalhar e perder a bola.



O Club Brugge, com mais duas semanas de trabalho do que o Sporting, sentiu que podia subir linhas e foi o que fez. No minuto 16 fez o 1-0, pelo isolado Okereke, que aproveitou falhas de Conté no início da jogada e, depois, na área, de Doumbia e Luís Neto.



O Sporting demorou a reagir, fruto de um futebol com pouca verticalidade. Mesmo assim, Bruno Fernandes obrigou a Horvath a brilhar (livre e remate fora da área).



Perto do intervalo, Bruno Fernandes abriu para Raphinha, que entrou na área e foi derrubado. Bruno Fernandes fez o 1-1, de penálti. A segunda parte teve bom futebol até aos 66 minutos, quando começaram as inúmeras substituições.



Nesse período, o Sporting chegou ao 2-1 por Jovane, após grande passe de Bruno Fernandes, mas o Brugge empatou, num penálti a castigar uma falta escusada de Jovane.