Bruno Fernandes dá ‘meias’ da Liga Europa ao Manchester United

O Manchester United está nas meias-finais da Liga Europa, depois de ter vencido esta segunda-feira o Copenhaga, por 1-0, graças a um golo de Bruno Fernandes, de penálti, já no prolongamento (95’). O médio português é o melhor marcador da prova, com sete golos.









Durante o tempo regulamentar, o jogo foi fechado, mas a equipa inglesa esteve sempre mais perto de faturar. Os ‘red devils’ até introduziram a bola na baliza adversária por duas vezes, por Greenwood e Rashford, mas os lances foram invalidados por fora-de-jogo. Aos 63 minutos, Bruno Fernandes tentou de longe e enviou a bola ao poste e aos 68’ desferiu outro remate potente, mas o guarda-redes dos dinamarqueses estava atento e defendeu.

A ‘Final a 8’ da Liga Europa está a realizar-se na Alemanha e esta terça-feira, o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, mede forças com o Sevilha, de Julen Lopetegui. Do vencedor deste confronto sai o adversário do Man. United, sendo que pode haver duelo inglês nas ‘meias’.





No outro jogo desta segunda-feira, o Inter Milão venceu o Bayer Leverkusen por 2-1 e está nas meias-finais da competição. Numa primeira parte eletrizante a equipa italiana, orientada por Antonio Conte, fez o primeiro golo ao minuto 15 com um remate de trivela do médio Barella. Aos 21’, Lukaku fez uso de toda a sua força e dentro da área dos alemães apontou o segundo. Pouco depois (24’) surgiu a resposta do B. Leverkusen, com Havertz, avançado que está a ser associado ao Chelsea, a reduzir. O Inter Milão aguarda pelo vencedor do encontro desta terça-feira entre os ucranianos do Shakhtar, de Luís Castro, e os suíços do Basileia.