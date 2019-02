Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Lage e João Félix na montra europeia

Técnico e avançado suscitam interesse pelas qualidades demonstradas nesta época ao serviço do Benfica.

Por António M. Pereira | 01:30

Bruno Lage e João Félix, duas figuras em destaque deste Benfica, vão estar sob o olhar atento dos grandes clubes europeus no jogo desta quinta-feira (17h55) com o Galatasaray, da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.



O jovem João Félix, de 19 anos, já despertou o interesse de vários tubarões europeus com a sua qualidade e nem a cláusula de rescisão de 120 milhões de euros parece afastar potenciais interessados.



O jogo com o Galatasaray pode também servir para o jovem confirmar as qualidades já demonstradas e elogiadas anteriormente.



No entanto, esta não será apenas uma oportunidade para João Félix. Também jogadores como Ferro, que deve fazer a sua estreia em provas europeias devido à ausência por lesão de Jardel, podem dar um salto qualitativo.



O foco do mediatismo irá também incidir em Bruno Lage, treinador que foi promovido da equipa B e colocou o Benfica a praticar um futebol atrativo e com golos, muitos golos. Os ecos da goleada ao Nacional, por 10-0 para o campeonato, correram o Mundo.



Bruno Lage já demonstrou as suas capacidades a nível interno. Perdeu com o FC Porto (1-3) para a Taça da Liga, mas tem duas vitórias sobre o Sporting (Liga e Taça de Portugal). Além disso, a equipa pratica um futebol sedutor e que tem recebido rasgados elogios.



Assim, a partida com o Galatasaray vai servir como teste para aferir as capacidades de Bruno Lage frente a equipas estrangeiras. Esta eliminatória poderá ter peso numa altura em que o clube está apostado em renovar o contrato com o treinador.



Luís Filipe Vieira pretende antecipar a renovação e um bom resultado na competição europeia iria dar ainda mais sentido ao processo. Em cima da mesa estará uma proposta válida para os próximos dois anos e meio.



Terá direito a um aumento substancial de ordenado e a prémios por objetivos.



Jonas, Grimaldo e Pizzi de fora

Bruno Lage fez uma revolução nos convocados e deixou de fora dos eleitos para o jogo de amanhã – com o Galatasaray – Jonas, Pizzi e Grimaldo.



O avançado brasileiro tinha regressado à equipa frente ao Nacional e bisou na goleada por 10-0. Já Grimaldo abriu o marcador nesse jogo com um golo aos 33 segundos e Pizzi fez um golo e três assistências. Fonte da Luz atribui esta decisão a "questões de gestão".



Uma medida que significa que a prioridade é, neste momento, o campeonato. Fejsa e Jardel continuam de fora, mas devido a lesão.