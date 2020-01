Bruno Lage sobre Pizzi e Bruno Fernandes: "Se tiverem de meter o pé metem e depois trocam piropos"

Na antevisão do dérbi com o Sporting, encontro marcado para sexta-feira, às 21h15, em Alvalade, Bruno Lage foi questionado sobre se o facto das claques leoninas estarem de costas viradas para a direção dos verde e brancos poderia levar a um ambiente 'menos hostil' na receção aos encarnados amanhã. O treinador do Benfica não hesitou na resposta.



"Em Inglaterra não há claques e o ambiente é fantástico. O mais importante para cada adepto é apoiar a sua equipa. O que mais espero é que não haja problemas antes, durante e após o jogo. O melhor exemplo é olhar para a relação do Bruno Fernandes e do Pizzi: dentro de campo, se tiverem de meter o pé metem, podem chamar nomes um ao outro e depois cada um vai para sua casa e trocam piropos no Instagram. Há que viver de forma apaixonada durante 90 minutos", afirmou.

