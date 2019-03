Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Lage: "Vamos fazendo uma gestão do plantel porque estamos em três competições"

Treinador do Benfica faz antevisão da partida com o Dínamo Zagreb.

19:01

Bruno Lage, treinador do Benfica, fez a antevisão da partida com o Dínamo Zagreb, explicando na Sport TV o que conhece deste adversário antes do duelo da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. O técnico abordou ainda as opções que fez na convocatória.



"Independentemente do onze [a apresentar na Croácia], o que interessa é fazer o que temos vindo a fazer. É um adversário difícil, fez uma campanha muito boa na Taça UEFA. O mais importante é olharmos para nós e levar a discussão da eliminatória para a Luz", referiu o técnico.



Lage não nega as capacidades da equipa que vai defrontar mas mostra-se conhecedor da estratégia dos croatas: "É uma equipa que joga muito bem, normalmente em 4x3x3. A única dúvida é que tipo de meio-campo vão apresentar. Têm apresentado um meio-campo a três, eventualmente connosco podem apresentar dois médios e ter um médio ofensivo à frente".



Jonas, André Almeida e Pizzi de fora



"Gosto não de olhar para a gestão de esforço mas sim para a gestão de plantel. Há jogadores que têm dado resposta e merecem jogar. Todos têm feito isso e vamos fazendo gestão de plantel porque estamos em três competições."