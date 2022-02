Carlos Lopes, campeão olímpico português, completa 75 anos

O ex-atleta, que nasceu a 18 de fevereiro de 1947, em Viseu, iniciou o percurso no clube Lusitano de Vildemoinhos e depressa chegou aos mais altos patamares do atletismo mundial.Em corta-mato foi campeão nacional 10 vezes, vice-campeão mundial em 1977 e 1983 e campeão mundial em 1976, 1984 e 1985.Carlos Lopes estreou-se nos Jogos Olímpicos em 1972, na Alemanha, mas foi em 1984, em Los Angeles, que alcançou o maior reconhecimento da carreira e se sagrou campeão olímpico da maratona, quando tinha 37 anos.Foi assim que se tornou o primeiro português a receber uma medalha de ouro em atletismo no evento desportivo mais importante a nível mundial.