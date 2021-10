Casa Pia segue em frente na Taça de Portugal ao eliminar o Valadares

O Casa Pia, da II Liga portuguesa de futebol, passou hoje à quarta eliminatória da Taça de futebol, depois de vencer o Valadares, do Campeonato de Portugal, por 3-1.

O equilíbrio pautou a primeira parte, com a formação de Vila Nova de Gaia a conseguir fazer frente aos lisboetas. Mas, no segundo tempo, a experiência acabou por falar mais alto e foi decisiva.

A partida iniciou-se equilibrada, com ritmo, e os golos não tardaram em acontecer.

O Casa Pia, mais organizado, inaugurou o marcador aos oito minutos, por intermédio de Jota. O avançado aproveitou um mau atraso ao guarda-redes do Valadares, controlou a bola, fintou o guardião e rematou para dentro da baliza sem grandes dificuldades.

No entanto, o Valadares manteve a pressão e correu atrás do empate. Algo que acabou por acontecer dois minutos depois. Diogo Cunha ganhou a bola e dentro da área, no lado esquerdo, rematou em arco e fez um golo de grande execução técnica.

Reposta a igualdade, a partida manteve algum equilíbrio, ao longo dos primeiros 45 minutos, mas sempre com o Casa Pia a querer impor-se perante um Valadares na expectativa e rápido nas transições para tentar surpreender a formação da II Liga.

Para o segundo tempo, e de uma forma expectável, o Casa Pia entrou mais esclarecido e eficaz.

Aos 61 minutos, a equipa comandada por Filipe Martins voltou a colocar-se na frente com um golo de Leonardo Lelo. Após um cruzamento de Sanca, o lateral direito surgiu ao segundo poste e, de cabeça, fez o segundo do Casa Pia.

Logo de seguida, aos 64 minutos, o Valadares voltou a mostrar perigo. Rafa, numa boa jogada individual, rematou forte de fora da área, mas a bola acabou por sair ligeiramente ao lado do poste.

O resultado acabaria por ficar fechado aos 69 minutos com um golo de João Vieira. O avançado do Casa Pia, descaído na direita na grande área, rematou cruzado e fez o terceiro, fechando assim a contagem e garantindo a passagem da equipa de Lisboa à fase seguinte da prova.