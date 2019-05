Castigo esperado para árbitros do jogo entre Benfica e Rio Ave

Hugo Miguel e Luís Godinho já estão à espera de serem castigados pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol devido ao lance que originou o segundo golo do Benfica em Vila do Conde frente ao Rio Ave.Tanto o árbitro como o vídeo-árbitro estão também a aguardar pela 'convocatória' do CA para se deslocarem à Cidade do Futebol de maneira a explicarem com detalhe todo o processo de decisão que levou à validação do golo apontado por João Félix.No seio da arbitragem, o entendimento é que será este o processo a seguir para Hugo Miguel e Luís Godinho depois desse lance que gerou logo muitas queixas.Por isso mesmo, o castigo pela falha no duelo que acabou com triunfo do Benfica (3-2) passa por ambos ficarem de fora das nomeações pelo menos na derradeira jornada do campeonato.