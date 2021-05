Centenas de adeptos celebram conquista do Sporting em Castelo Branco

Algumas centenas de pessoas concentraram-se na terça-feira na Rotunda da Europa, em Castelo Branco, para festejar a conquista do 19.º título de campeão nacional do Sporting, com o lançamento de fogo de artificio e muitos cânticos.

Poucos minutos após o apito final do encontro entre Sporting e Boavista, que os 'leões' venceram por 1-0, a Rotunda da Europa, que já se tornou no espaço predileto para os albicastrenses festejarem conquistas desportivas, começou a encher-se de adeptos sportinguistas que chegavam a gritar "Sporting campeão, Sporting campeão".

A PSP controlava discretamente o espaço e fechou a rotunda à circulação rodoviária, facto que permitiu a livre circulação das pessoas por toda a zona, onde o uso da máscara era uma regra a cumprir, face às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Carolina Delgado, de 23 anos, não se lembrava de ver o Sporting se sagrar campeão nacional de futebol: "É estranho!", afirmou.

Acompanhada da mãe e do namorado, ele benfiquista, ficaram a assistir aos festejos de grupos de jovens, que no relvado que cobre a rotunda, pulavam e gritavam "Sporting campeão, Sporting campeão".

De quando em vez, lá saía mais uma salva de fogo de artifício verde e branco para animar a festa e, um pouco por toda a cidade, ouviam-se buzinadelas oriundas de alguns grupos de viaturas.

À Lusa, o presidente do Núcleo de Castelo Branco Sporting Clube de Portugal, José Ribeiro, disse que não organizaram para hoje qualquer comemoração para evitar problemas, devido ao período de pandemia e às restrições da situação de calamidade.

Este responsável adiantou que o núcleo está a preparar algumas iniciativas para a última jornada da I Liga, após o final da receção do clube 'leonino' ao Marítimo.

O Sporting sagrou-se esta terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, ao vencer em casa o Boavista, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.