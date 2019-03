César Peixoto assume comando técnico do Varzim

O ex-jogador vai fazer na Póvoa de Varzim a sua estreia como treinador.

Por Lusa | 21:14

César Peixoto vai ser anunciado na terça-feira como novo treinador do Varzim, da II Liga portuguesa de futebol, disse à Agência Lusa fonte do clube poveiro.

O ex-jogador, que se notabilizou ao serviço de FC Porto, Benfica, Sporting de Braga, entre outros emblemas, vai fazer na Póvoa de Varzim a sua estreia como treinador, sucedendo no cargo a Fernando Valente, que esta segunda-feira acertou a rescisão de contrato com os 'alvinegros'.

César Peixoto, de 38 anos, terminou a carreia como jogador em 2015, então ao serviço do Gil Vicente, tendo, posteriormente, apostado na sua formação como treinador, possuindo o curso de nível 3 da UEFA.



Agora, na sua estreia como técnico, César Peixoto tem a missão de retirar o Varzim dos lugares de descida da II Liga, uma vez que a equipa poveira ocupa o 16.º posto, com 27 pontos, menos um do que o Sporting de Braga B, que ocupa o lugar imediatamente acima da 'linha de água'.



César Peixoto começa a trabalhar com o plantel na terça-feira, logo após a conferência de imprensa da sua apresentação oficial.



A sua estreia no banco de suplentes acontece no domingo, na receção à Oliveirense, em partida da 26.ª jornada da II Liga.