Chama de Luis Díaz dá vitória tranquila ao FC Porto

Sem grande rasgo coletivo, valeu ao FC Porto a chama de Luis Díaz para vencer o Rio Ave e assegurar o mais importante: somar os 3 pontos que, face ao resultado do dérbi lisboeta, permitem não deixar o Sporting fugir mais no 1º lugar (está a 4 pontos) e alargar a vantagem para o Benfica para 5.









A vitória portista nunca esteve em causa, perante um Rio Ave que chegou ao intervalo sem fazer um remate. Só que a equipa de Sérgio Conceição jogava devagar e sem criatividade na zona central. A bola era trocada com facilidade, mas sem criar desequilíbrios junto à área de um Rio Ave acantonado.

As jogadas de perigo da 1ª parte surgiram de lances esporádicos: Luis Díaz rematou por cima assistido por Marega após um lançamento lateral; um contra-ataque desenhado por Manafá e Luis Díaz permitiu a Corona deixar Marega em posição privilegiada, mas o maliano rematou mal; um passe longo de Sérgio Oliveira, diretamente da zona defensiva, deixou Luis Díaz isolado, mas Kieszek ganhou o duelo. O guardião vila-condense revelou-se, porém, impotente aos 44’ para parar a recarga do colombiano, mais lesto a aproveitar uma bola perdida na pequena área após um primeiro remate de Taremi.





Se a 1ª parte acabou com 8 remates do FC Porto, no 2º tempo assistiu-se a 20 minutos sem um único remate da equipa da casa. O Rio Ave aproveitou o ritmo (ainda mais) lento do anfitrião e tentou incomodar Marchesín, que só tivera uma intervenção aos 9 minutos, quando roubou a bola a Gelson Dala. Foi precisamente o angolano que rematou duas vezes à baliza do argentino, que, ainda assim, teve o maior calafrio quando um corte de Mbemba rasou o poste.





Conceição percebeu que a equipa estava a exagerar na gestão e deu-lhe um abanão com a entrada de Evanilson: o brasileiro correspondeu e apareceu no sítio certo para aproveitar uma arrancada de Taremi pela direita e fechar o resultado.







Certinho mas permissivo

Nuno Almeida beneficiou de um jogo calmo. Podia ter assinalado penálti de Kieszek sobre Taremi no golo de Evanilson já depois do iraniano ter feito a assistência para o brasileiro, mas esse lance não teve influência no resultado. Algo permissivo com os amarelos.





"Andamos a criar muitas situações de golo e não concretizamos. Somos pouco eficazes. Fizemos uma primeira parte fantástica e fomos para o intervalo a ganhar só por 1-0", afirmou ontem Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a vitória frente ao Rio Ave por 2-0 no Estádio do Dragão.O técnico azul-e-branco, apesar das críticas, elogiou a exibição da equipa: "Fizemos um excelente jogo. Foi uma vitória justa, contra um adversário de qualidade."Quando questionado sobre qual seria o resultado do dérbi que mais convinha aos dragões, Conceição foi implacável: "Convém aquilo que tiver de acontecer. Nós olhamos para o nosso trajeto, a nossa luta. Quero ganhar muito ao Belenenses SAD [na próxima jornada]."Relativamente às sequelas que a Covid-19 deixa nos jogadores, Conceição disse: "Os jogadores fazem testes após o isolamento. O nosso departamento médico está em grande nível no que toca a isso. Mas temos um grande receio, sem dúvida nenhuma."Sérgio Conceição queixou-se do calendário na antevisão ao jogo de ontem, mas o FC Porto até está menos sobrecarregado. Nos meses de janeiro e fevereiro os dragões vão completar 15 jogos (7 em janeiro mais 8 em fevereiro), menos do que os 16 do Benfica (7+9) e os 17 do Sp. Braga (8+9). Neste período de dois meses, o Sporting será o clube menos pressionado, com 13 partidas (7+6).Com três golos nos últimos quatro jogos em que foi suplente utilizado, Evanilson revela assinalável veia goleadora. Não tem muitos minutos, mas aproveita cada oportunidade.Aos 9 minutos, falhou um golo feito ao rematar mal. Aos 61’, novamente em posição privilegiada, nem conseguiu dominar a bola. Os avançados não vivem só de garra...