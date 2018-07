Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Chiringuito' diz que Ronaldo vai para a Juve por 100 milhões

Conhecido programa da TV espanhola conta que os merengues aceitaram baixar a cláusula.

15:25

O 'El Chiringuito', conhecido programa de televisão espanhol, adiantou esta terça-feira que o Real Madrid aceitou a proposta da Juventus e que Cristiano Ronaldo vai mesmo deixar a capital espanhola. Os italianos vão pagar 100 milhões de euros pelo passe do português, bem menos que os mil milhões que constavam na cláusula de rescisão do seu contrato.



Mais adianta o programa que Cristiano Ronaldo, de 33 anos, sente que cumpriu um ciclo no Real Madrid e que este é o momento certo para a mudança. Não sai pelo dinheiro, até porque o clube espanhol ofereceu-lhe aquilo que pretendia.



Recorde-se que depois da conquista da Liga dos Campeões, em Kiev, o português disse que tinha sido "um prazer jogar no Real Madrid", dando claramente a entender que esta seria a sua última época ao serviço dos 'blancos'.



Ronaldo jogou 9 anos no Real Madrid.