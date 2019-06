Chris Froome cai e falha Tour de França

O britânico Chris Froome (INEOS) sofreu esta quarta-feira uma queda no reconhecimento do contrarrelógio da 4ª etapa do Critérium du Dauphiné, em Roanne, e vai falhar a 106ª edição da Volta a França.O ciclista chocou contra um muro a 60 km/h, aparentemente devido a uma forte rajada de vento. Sofreu uma fratura exposta do fémur da perna esquerda, fraturou o cotovelo direito e várias costelas.Froome, de 34 anos, foi transportado para uma unidade hospitalar em Roanne (França), seguindo depois, de helicóptero, para um hospital em Saint-Etiénne.O britânico falha assim a Volta a França, que começa a 6 de julho, na qual procurava suceder ao colega de equipa e compatriota Geraint Thomas - vencedor da última edição.Esta é a lesão mais grave da carreira do ciclista, que conquistou a Volta a França em 2013, 2015, 2016 e 2017. "Está num estado muito grave", disse Dave Brailsford, líder da equipa, sem confirmar se Froome poderá voltar a correr em 2019.O britânico seguia em 8º na geral da prova, liderada pelo compatriota Adam Yates (Mirchelton-Scott).O belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma) venceu o ‘crono’, à frente do norte-americano Tejay van Garderen (Education First) e do holandês Tom Dumoulin (Sunweb).O português José Gonçalves (Katusha) terminou em 24º lugar e está em 50º na geral.