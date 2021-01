Clubes de futebol de Viana do Castelo temem aumento de infeções por coronavírus com reinício do campeonato distrital

Dez dos 18 clubes da Associação de Futebol de Viana do Castelo intentaram uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga para tentar travar o reinício do campeonato distrital da 1ª divisão de futebol, já este fim de semana. Os clubes argumentam que a realização dos jogos, que estão suspensos desde meados de novembro, pode fazer disparar o número de infeções entre os atletas dos clubes.

António Oliveira Amaral, do Neves Futebol Clube, um dos dez clubes subscritores da ação judicial, diz que os clubes "não têm legitimidade para colocar em risco a saúde dos jogadores, todos amadores e não remunerados", uma vez que os mesmos não têm capacidade financeira para suportar os custos da realização dos testes à Covid-19 a todos os jogadores na véspera de cada jogo.

Apesar da polémica e da ação na Justiça, o presidente da Direção da Associação de Futebol de Viana do Castelo, Jorge Sárria, garantiu ao CM que os jogos marcados para este domingo "serão realizados". "Fomos notificados da providência cautelar e agora responderemos dentro do prazo. Não há motivos para os jogos deste fim de semana não se realizarem, uma vez que a ação não tem caráter suspensivo", sublinhou Jorge Sárria.

Dos jogos previstos para este domingo, três já tiveram que ser adiados para fevereiro, devido à existência de casos ativos de Covid-19 nos plantéis de vários clubes. O CM sabe que alguns dos autarcas do distrito já manifestaram intenção de impedir a realização de jogos nos campos de futebol previstos.